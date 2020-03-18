 

Экс-генералу СК Дрыманову вынесли приговор

18.03.2020, 13:08, Новости дня

Московский городской суд вынес приговор экс-начальнику московского главка СК бывшему генералу Александру Дрыманову.

«Дрыманов – 12 лет колонии строгого режима со штрафом 196 млн рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти на семь лет с лишением звания генерала и медали за заслуги перед отечеством II степени», – сказал судья, передает РИА «Новости».

Дрыманов – один из нескольких высокопоставленных офицеров, задержанных ФСБ за взятки в рамках масштабной «зачистки» Следственного комитета. В конце июля 2018 года Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам получения взяток, один связан с возможным получением 200 тыс. рублей, второй – с получением 9 тыс. 950 евро от бывшего первого заместителя начальника столичного главка СК Дениса Никандрова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Эпидемия коронавируса обойдется бюджету Вьетнама в 1,8 миллиарда долларов

10.03 / Трамп пообещал американцам налоговые послабления из-за коронавируса

22.02 / Минспорт выступил с требованием после обысков у российских биатлонистов

19.02 / Башни Кремля и Гаагский суд

18.03 / Счетная палата в 2019 году выявила нарушения почти на 900 миллиардов рублей

19.02 / Средиземноморская диета улучшает микробиом кишечника

09.03 / Chevrolet Impala от Kuhl Racing получила потрясающий металлический кузов с гравировкой

25.02 / Российские туристы начали отказываться от туров в Италию из-за вспышки коронавируса в стране

07.03 / Официально: Бой Волков – Блэйдс возглавит турнир UFC в Канаде

26.02 / Русскому языку могут придать статус «языка государствообразующего народа»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска