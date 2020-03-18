Экс-генералу СК Дрыманову вынесли приговор

18.03.2020, 13:08, Новости дня

Московский городской суд вынес приговор экс-начальнику московского главка СК бывшему генералу Александру Дрыманову.

«Дрыманов – 12 лет колонии строгого режима со штрафом 196 млн рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти на семь лет с лишением звания генерала и медали за заслуги перед отечеством II степени», – сказал судья, передает РИА «Новости».

Дрыманов – один из нескольких высокопоставленных офицеров, задержанных ФСБ за взятки в рамках масштабной «зачистки» Следственного комитета. В конце июля 2018 года Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам получения взяток, один связан с возможным получением 200 тыс. рублей, второй – с получением 9 тыс. 950 евро от бывшего первого заместителя начальника столичного главка СК Дениса Никандрова.