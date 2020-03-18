Волочкова предложила способ защиты от коронавируса

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18.03.2020, 13:08, Новости дня

Балерина Анастасия Волочкова поделилась советами, как обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекцией.

По ее мнению, правила являются весьма очевидными, однако их необходимо соблюдать, передает «Ридус». 

«Нужно мыть руки: сегодня, завтра, вчера. Вдруг все вспомнили, что есть мыло, что надо мыть руки. Но, подождите, мы же должны соблюдать такие же правила гигиены, как и обычно. После посещения общественных мест нужно промывать нос перекисью водорода, мылом и водой», – заявила балерина.

Также она отметила, что о своем здоровье нужно заботиться заранее, в частности, правильно питаться и заниматься спортом. По словам балерины, папа с детства привил ей привычку обливаться холодной водой. 

«Я вместе с ним парилась и прыгала в ледяную воду. Таким образом я поддерживаю свое состояние. Очень редко болею. Надеюсь, и в этот раз эти вирусы пройдут стороной», – отметила Волочкова. 

Также Волочкова выложила в Instagram фото, на котором она находится. Бочке со льдом. Ледяную купель балерина назвала «прекрасной защитой от коронавирусов».

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Немножко холодно.В моей купели Лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно. А вообще ледяная купель-прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей и от любого негатива. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #зима #спорт #enjoy

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 17 Мар 2020 в 2:19 PDT

 

Она рассказала, что на время карантина она не планирует никаких путешествий, а будет находится в своем загородном доме под Москвой.

«У меня отменились концерты в Европе и вот совсем недавно в Подмосковье. Конечно, я переживаю, и в первую очередь за своего зрителя, потому что я никогда не отменяю концерты. Балерины даже в Великую Отечественную войну выступали, и Шостакович симфонию играл. Но сейчас другое время», – уточнила балерина. 

Волочкова призвала прислушаться к властям и на время отменить походы по кафе, ресторанам, концертам и спортивным залам. Также она рекомендовала не скупать гречку, макароны и туалетную бумагу, поскольку «запасов хватит на всех».

«Китай именно так и победил этот вирус, своей железной дисциплиной. Поэтому здесь уже ничего не обсуждается. Если у нас будут соблюдаться те же меры, то все это обойдет нас стороной», – добавила она. 

Ранее музыкант Гарик Сукачев на фоне ситуации с коронавирусом изменил слова своей знаменитой песни про бабушку, которая курит трубку. Также он призвал чаще мыть руки и заботиться о своих бабушках. 



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