 

Россия выплатила компенсации за депортацию семерым гражданам Грузии

18.03.2020, 13:08, Новости дня

Россия, выполняя решение Страсбургского суда по правам человека, заплатила компенсации семи депортированным из этой страны в 2006 году гражданам Грузии, сообщила Ассоциация молодых юристов Грузии, защищавшая их права, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как отмечает Ассоциация, по вопросу осуществления выплат была установлена тесная связь с Минюстом России, предоставляя все запрашиваемые документы.

Страсбургский суд 31 января 2019 года обязал Россию выплатить компенсации – от 2 до 15 тыс. евро – 1,5 тыс. гражданам Грузии. Грузия изначально рассчитывала, что компенсации получат примерно втрое больше ее граждан.

В 2006 году, в эпоху правления экс-президента Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения», в ответ на арест в Тбилиси по обвинению в шпионаже четырех офицеров функционировавшего на тот момент в грузинской столице штаба группы российских войск в Закавказье Москва приняла решение депортировать грузинских нелегальных трудовых мигрантов. Офицеров вскоре при посредничестве ОБСЕ передали российским властям. РФ тогда также прервала транспортное и почтовое сообщение с Грузией.

По утверждению Тбилиси, во время процесса депортации из-за ухудшения состояния здоровья умерли четыре грузинских гражданина. РФ по решению ЕСПЧ должна в целом выплатить 10 млн евро.



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