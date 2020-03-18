В Первоуральске мужчина убил жену в зале суда

18.03.2020, 13:06, Разное

В Свердловской области мужчина убил жену и ранил ножом пристава в здании суда. ЧП случилось в городе Первоуральске.

Как передает РИА Новости, нападавший проходил подозреваемым в деле о нанесении побоев. Его супруга была потерпевшей.

После убийства мужчина скрылся. Злоумышленника объявили в розыск. Правоохранители ведут поиск по всему городу, в том числе на авто– и железнодорожных вокзалах, сообщает URA.ru.