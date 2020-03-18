Цена нефти Brent упала ниже 28 долларов

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18.03.2020, 12:53, Новости дня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 2,75%, достигнув 27,9 долларов за баррель.

В последний раз нефть данного сорта находилась на этом уровне в январе 2016 года, передает ТАСС.

Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 4,9% и находится на отметке в 25,96 долларов за баррель, на уровне мая 2003 года.

Между тем Банк РФ повысил курс доллара на 19 марта до 77,2131 рубля, что на 3,32 руб. выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 2,58 рубля, до 84,8881 рубля.

Сообщается также, что акции авиакомпании «Аэрофлот» на Московской бирже обвалились на 12,05% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли 56,8 рубля за бумагу. В последний раз акции компании находились на этом уровне в марте 2016 года.

Ранее сообщалось, что рынок акций РФ в среду падает в рамках общей тенденции обвала мировых фондовых и товарных рынков.



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