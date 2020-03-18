В центре Петербурга нашли тело росгвардейца с простреленной головой

18.03.2020, 12:53, Новости дня

На посту в центре Петербурга нашли тело сотрудника Росгвардии с огнестрельным ранением головы, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области.

«Мы можем подтвердить эту информацию. Сейчас по данному факту проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ ссылкой на телеграм-каналы сообщали, что в одной из квартир в Москве обнаружено тело 24-летнего снайпера Федеральной службы охраны (ФСО) с огнестрельным ранением.