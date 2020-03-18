 

«Ак Барс» предложил завершить сезон без определения победителя

18.03.2020, 12:48, Новости дня

Казанский «Ак Барс» обратился в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с предложением досрочно завершить розыгрыш чемпионата без определения победителя, сообщила пресс-служба клуба.

«В случае организации усеченного турнира плей-офф без участия в нем ХК «Барыс», ХК «Йокерит» и проведения данного турнира без болельщиков команд, спортивная составляющая такого турнира будет отсутствовать и снизит до минимального уровня чувство ценности победы в чемпионате КХЛ. Хоккейный клуб «Ак Барс» обратился в КХЛ с обращением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона-2019/20 без определения обладателя Кубка Гагарина. Мы считаем, что такое решение будет самым разумным и правильным, сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов», – передает ТАСС сообщение клуба.

Во вторник сообщалось, что Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Топ-10 самых конкурентоспособных цифровых экономик мира

04.03 / Жертвами коронавируса в Китае стал 2981 человек, за его пределами – 166 человек

04.02 / «Холоп» – самый кассовый российский фильм десятилетия

18.02 / Говорим на разных языках – FP рассказал, почему США и Европе не удаётся объединиться перед лицом «китайской угрозы»

21.02 / Захарова сравнила Украину со средневековой Европой

08.02 / Министр Дубилет: Я обязательно вернусь в бизнес

27.02 / Почти 35 миллиардов дополнительно получит Дальний Восток на ремонт мостов

20.02 / Тверской водитель погиб в лобовом ДТП, попав в яму на дороге

26.02 / От разведки США требуют прояснить ситуацию с возможным вмешательством России в выборы

18.02 / Junge Welt – «окончательное поражение» — Литва так и не смогла добиться компенсации от «Газпрома»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска