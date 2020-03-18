Подсчитано, сколько туалетной бумаги нужно на срок карантина

18.03.2020, 12:48, Новости дня

Журналисты изучили статистику и официальные рекомендации и составили примерный список покупок, который позволит пережить двухнедельный карантин по коронавирусу.

Издание «Фонтанка» привело данные Массачусетского технологического института, в котором обыкновенный рулон двухслойной бумаги содержит 500 листочков бумаги.

Согласно расчетам журналистов, упаковки из шести рулонов должно хватить семейной паре на весь период карантина с запасом.

«За две недели выходит, что мужчины воспользуются туалетной бумагой 24 раза, или 206 листочками, а женщины – на 112 раз (168 листочков) больше», – говорится в материале.

Питьевой воды, согласно рекомендациям МЧС, на две недели на человека необходимо около семи пятилитровых баклажек на человека.

Также издание подсчитало примерный объем пищевых продуктов, которые могут потребоваться для одного человека на период карантина.

«Спартанский индивидуальный рацион питания может выглядеть так: печенье, галеты, крекеры – 5,2 кг; консервы мясные – 2,4 кг; консервы рыбные – 1,75 кг; консервы мясо-растительные – 3,7 кг; масло животное – 420 г; молоко цельное сгущенное с сахаром – 910 г; сахар – 840 г», – приводятся в тексте расчеты.

В случае, если человеку необходим более разнообразный рацион, то издание предлагает другой вариант.

Согласно ему, хлеба и хлебобулочных изделий, которые можно хранить в холодильнике, нужно 6,5 кг на две недели, гречневой крупы – 560 г, рисовой крупы – 560 г, макарон – 560 г, мясных консервов – 2,1 кг, рыбных консервов – 1,4 кг, масла животного – 700 г, масла растительного – 140 г, молочной и сыродельной продукции – 350 г, сахара – 1 кг и 50 г, чая –42 г, овощей, грибов и сушеных фруктов – 210 г, соли – 280 г, консервов плодовых и ягодных – 1,4 кг, консервов овощных и томатных – 6,5 кг, пряностей и приправ – 1,4 г.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что маркетологи на фоне коронавирусной инфекции искусственно подняли спрос на туалетную бумагу.