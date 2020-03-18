Мнение: Не прикупить ли пару ящиков водки?

18.03.2020, 12:44, Разное

Это пока еще не паника, но настроения у части народонаселения в ожидании пандемии коронавируса, похоже, предпанические. Иначе с чего бы это народ кинулся в магазины запасаться продуктами, солью, сахаром да спичками… И не только в России, но и в Европе. Хотя возможно, что это выходцы из России, Украины, Белоруссии да стран СНГ устроили ажиотаж в европейских магазинах….

В России масла в огонь подлил Путин. Когда посоветовал не покупать продукты впрок и заявил о надежной ситуации с поставками в магазины. Так и сказал президент: «Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная…».

А народ у нас привычный, давно знает, что если власть что-то обещает, надо быть начеку, того и гляди, что вполне может получиться с точностью до наоборот.

Пока Путин не советовал, у меня и мысли не было чем-то запасаться. А как посоветовал «не покупать продукты впрок», как заверив, что «ситуация надежная», задумался, а не прикупить ли мне пару ящиков водки и пару коробок армейской тушенки? Это же очевидно, что водка и коронавирус рядом не уживутся.

Фотографии и рисунок отсюда и отсюда