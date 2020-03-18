Скандалы: Больница в полях

18.03.2020, 12:25, Разное

Как строят центр для больных COVID-19

В Новой Москве на прошлой неделе начали возводить первый специализированный центр для зараженных коронавирусом. Корреспондент Радио Свобода побывал на стройке: поле в десятки гектар забито техникой, работы пока в самом начале. Местные жители сетуют на шум и переживают из-за того, как коронавирусная больница будет утилизировать отходы. Но перспектива прокладки централизованного водопровода людей радует.

Место для гадостей

Центр для зараженных коронавирусом строят за деревней Голохвастово, расположенной прямо на Калужском шоссе в четырех десятках километров от МКАД. Это – удаленная от «старой столицы» часть Новой Москвы. Высотная застройка тут не планируется, вокруг много лесов и поселков, в которых живут как небогатые крестьяне, так и состоятельные москвичи, строящие себе дорогие коттеджи: до «старой Москвы» на своей машине можно доехать за 30–40 минут.

Мэрия столицы хочет развивать эти территории как природные и парковые зоны, рядом производят минеральную воду «Шишкин лес». Но также там проектируют объекты, которые восприняли в штыки в густонаселенных районах: недалеко от Голохвастова в 2017 году пытались создать мусорный полигон «Малинки». Из-за протестов жителей полигон запущен не был, но, как рассказали Радио Свобода в инициативной группе противников полигона, суды идут до сих пор.

Также пока не реализован проект огромного кладбища «Белые березки» (более 500 гектар) в том же районе. Ходили слухи, что поле за деревней Голохвастово, где сейчас строится больница, – одно из мест, которое рассматривалось для переноса из Москвы СИЗО «Бутырка». О планах закрытия «Бутырки» и перевода её подальше от центра города столичные власти заявляли и ранее, но СИЗО работает до сих пор.

«Раньше у нас умирающая деревня была, только шесть домов. Сейчас уже больше шестидесяти», – рассказывает Радио Свобода пожилой житель Голохвастова, одетый в ватник, сапоги и матерчатые штаны.

В Голохвастове нет ни одного магазина: жители деревни ездят за продуктами в соседние населенные пункты. За полем, которое сейчас стали застраивать, – лес.

Закона нет

– Больница, конечно, вызывает беспокойство, но больных куда-то надо деть, стройку уже не отменят. В больницу проведут водопровод, сейчас инициативная группа жителей договаривается, чтобы и нам его провели, – продолжает собеседник Радио Свобода.

Жители соседних поселков создали чат в телеграме, посвященный новой больнице. Сейчас там порядка 150 участников. Больше всего людей беспокоит, как коронавирусная больница будет утилизировать отходы, а также насколько они будут опасны.

Пожилая интеллигентная жительница Голохвастова говорит, что недовольна стройкой.

– Мы покупали здесь дом, чтобы жить спокойно, а посмотрите, сколько вокруг стало шума, грязи, машин! На выходных у нас Калужское шоссе вообще стояло, прилетала какая-то комиссия на вертолете, – рассказывает она.

Пробки в Голохвастове начались с середины прошлой недели, до сих пор одна из полос шоссе в районе деревни отгорожена для проезда строительной техники. Но сейчас движение уже значительно свободнее.

Мэр столицы Сергей Собянин обещал обеспечить газом близлежащие поселки, но газ в Голохвастове и так есть. Один из собеседников Радио Свобода, наоборот, говорит, что строители повредили жителям Голохвастова газовую трубу.

– Есть же закон о тишине? А они всю ночь работают, тут законов нет. Мы с соседями поставили бетонные блоки, чтобы техника не ездила по нашему переулку. Часть блоков строители убрали, разбили дорогу и повредили газовую трубу, – рассказывает мужчина в дорогом костюме. Он садится в дорогую большую машину и уезжает на работу.

На стройке явно не соблюдаются элементарные правила: территория не огорожена, нет информационного баннера с описанием того, что строится. У входа на стройку – толчея из крупной строительной техники, легковых автомобилей подрядчиков и рабочих. Рядом работает экскаватор: корреспондент Радио Свобода несколько раз оказывался под ковшом, полным песка. Рядом со стройкой стоят автомобили скорой помощи и машины с цистернами питьевой воды, а также автобус с полицейскими.

Загадочный проект

Полной информации о проекте нет. Из официальных комментариев известно, что под больницу выделено 43 гектара, самая близкая к жилым домам точка – в 250 метрах. Больница будет рассчитана на 500 пациентов, 250 мест – отделение реанимации.

В проекте задействовано большое количество строительных компаний, как их отбирали – неизвестно. Корреспондент Радио Свобода видел строительную технику с логотипами, а также рабочих в фирменной одежде «Московской инженерно-строительной компании» (отказались давать комментарии), «МИП-Строй №1» (дочернее предприятие Департамента городского имущества столичной мэрии), «ИнжСтроя», «Сталькона» (все три компании не предоставили комментарии на момент публикации). Заместитель Собянина по строительству Андрей Бочкарев заявлял, что в проекте задействована «элита столичного Стройкомплекса»: «Крост», «ФСК», «Мосинжпроект» и другие.

Рабочие рассказали, что им выделили общежитие примерно в десяти километрах от Голохвастова. Когда больница будет достроена, непонятно, но точно не так быстро, как центр для зараженных коронавирусом в Ухане: называются сроки до 10 апреля. Пока стройка в самом начале, никаких построек ещё не видно, на поле работает большое количество грузовиков и экскаваторов.

Один из немногих источников информации о стройке – некий информационный щит, расположенный при въезде на поле. Там нарисованы 24 геометрические фигуры, обозначающие здания, разделенные цветами на три блока: «лечебный», «реанимационный» и «служебный».

На момент публикации текста пресс-служба Департамента строительства московской мэрии не ответила на вопросы Радио Свобода о том, какой у стройки бюджет, когда проект должен быть завершен, какие компании к нему подключены.

– Из-за оптимизации и устаревания стандартов, по которым раньше работало московское здравоохранение, сегодня оно крайне плохо подготовлено к тем нагрузкам, которые ожидаются при итальянском сценарии распространения вируса, – считает педиатр Федор Катасонов, ведущий специалист клиники Global Medical Systems. – Летальность эпидемии напрямую зависит от мощности системы здравоохранения и карантинных мер. Поскольку страна в целом находится скорее в отрицании эпидемии, карантинные меры запаздывают и недостаточны. Значит, можно ожидать большой нагрузки на больницы и особенно на отделения интенсивной терапии и реанимации. Строительство такой больницы – это необходимый запоздалый минимум. По-хорошему, не повредило бы еще несколько.

При этом Катасонов не одобряет выбор места строительства.

– Такое удаление от населенной зоны вряд ли продиктовано охранными мерами – оно чрезмерно. Скорее всего, соображения были финансовые. Вполне безопасно было бы организовать такой стационар даже в жилом районе – коронавирус не очень летуч. Удаление может затруднить транспортировку больных и привести к нежелательным смертям по пути. Точно так же затрудняется экстренный вызов врачей в новый стационар, если такой потребуется.

Александр Литой