Россия не допустит проникновения коронавируса на МКС

18.03.2020, 12:30, Разное

Россия сделает все возможное, чтобы защитить персонал международной космической станции от пандемии коронавируса. Для этого специалисты Центра подготовки космонавтов решили принять жесткие меры, касающиеся карантина космонавтов.

Так, в рамках борьбы с паднемией коронавируса космонавтов, которые 9 апреля будут отправлены на пилотируемом корабле «Союз МС-16» к МКС, поместят в карантинную зону. Основному составу, состоящему из космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди, а также дублеров Сергея Рыжикова, Андрея Бабкина и Стивена Боуэна будет запрещено любое общение со сторонними лицами на космодроме.

Кроме того, сотрудники Центра подготовки космонавтов в этот раз решили отказаться от традиционного посещения Кремлевской стены. Общаться с персоналом космонавты будут через защитное стекло. Ранее космодром Байконур ввел ограничения на посещение космической площадки для сотрудников СМИ.