 

Черногория до сих пор не приняла решения по эвакуации россиян

18.03.2020, 12:30, Новости дня

Решение по вывозу российских граждан из Черногории до сих пор не принято, «Аэрофлот» готов организовать рейсы в ближайшее время, сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

«Мы до сих пор не получили разрешения на организацию чартерных рейсов в Тиват в Черногории для вывоза пассажиров. Всего там находятся более 1000 пассажиров группы «Аэрофлот»: около 900 пассажиров авиакомпании «Победа» и около 120 наших пассажиров. Это семьи с детьми, пожилые люди», – отметила представитель компании, передает РИА «Новости».

По ее словам, перевозчик уже подготовил экипажи и самолеты для вывоза сограждан.

Напомним, лоукостер «Победа» не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около 1 тысячи граждан РФ из Тивата. Источник, близкий к российским авиавластям, сообщил, что Черногория выдвинула требование для выдачи соответствующего разрешения.

По его словам, Черногория готова выпустить россиян, у которых есть билеты на рейсы российских авикомпаний, со своей территории, «только если будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

Ранее во вторник стало известно, что в Черногории, которая закрыта для авиарейсов из-за коронавируса, остались более 1 тыс. пассажиров российского лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»).



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