 

Астрономы рассказали о предстоящем малом параде планет

18.03.2020, 12:30, Новости дня

Так называемый малый парад планет, когда Луна визуально сблизится с Марсом, Юпитером и Сатурном, пройдет 18 и 19 марта, информирует Московский планетарий.

«Строго говоря, нас ожидает парад планет «в миниатюре», так как всего три планеты участвуют в этом событии, четвертый участник – Луна. Красивый убывающий серп Луны всего за сутки пройдет мимо трех выстроившихся «в парадную шеренгу» планет», – передает РИА «Новости» сообщение планетария.

Парад планет – астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. Увидеть парад смогут жители южных регионов России, глядя на юго-восточный горизонт, в Москве наблюдать его можно будет при ясной погоде.

18 марта в 11.18 мск Луна прошла в 0,7 градусов южнее Марса (это расстояние немного больше одного лунного диска). 18 марта в 13.18 мск стареющий серп Луны пройдет в 1,5 градуса от Юпитера. 19 марта в 03.04 мск Луна окажется в 2,1 градуса южнее Сатурна.



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