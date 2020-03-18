Озвучены технические параметры нового смартфона Motorola G8 Power Lite

18.03.2020, 12:30, Разное

В базе Google Play Console опубликованы сведения о технических параметрах смартфона среднего уровня Motorola G8 Power Lite. Официальная презентация данного мобильного устройства состоится в первом месяце весны нынешнего года.

Работать смартфон Moto G8 Power Lite будет на процессоре MediaTek Helio P35, который оснащается восемью вычислительными ядрами ARM Cortex-A53. Обрабатывает графическую составляющую интегрированный ускоритель IMG PowerVR GE8320. Стоит отметить наличие 4 Гб оперативной памяти и разрешение дисплея 1600 на 720 точек, что соответствует формату HD+. Экран смартфона обладает незначительным вырезом в верхней части, там будет находиться фронтальная одинарная камера, имеется «в арсенале» и многокомпонентная тыльная камера.

Питание Motorola G8 Power Lite обеспечивает аккумулятор объемом 5000 мАч. Мобильный аппарат работает в сетях 4G LTE, присутствует поддержка двух SIM-карт. В качестве ПО указана операционная система Android 9.0, но коммерческая модификация, как сейчас предполагается, будет предлагаться потребителям с «десяткой». Среди прочего упомянут симметричный порт USB Type-C и дактилоскопический сканер на лицевой стороне девайса. Какой-либо информации о стоимости данной технологической новинки нет.

Motorola – американская фирма, которая ранее являлась лидером в сфере внедренных электронных схем и интегрированных телекоммуникаций. Десять лет назад она находилась на 110-й позиции в перечне Fortune 500 самых крупных компаний в США, штаб-квартира располагалась в Шаумбурге. Спустя один год фирма разделилась на два бренда, один из которых – Motorola Mobility – был вскоре поглощен Lenovo и Google. Первое представительство на территории РФ заработало в 1993 году, во второй половине 2000-х годов количество сотрудников составляло 1000 человек.