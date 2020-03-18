США обвинили Россию в гибели турецких солдат в Сирии

18.03.2020, 12:25, Новости дня

США впервые возложили на Россию ответственность за гибель десятков турецких солдат в Сирии.

В результате воздушного удара в Идлибе в феврале погибли 34 турецких солдата. Тогда Анкара обвинила в этом президента Сирии Башара Асада и достигла нового соглашения о прекращении огня с Москвой.

Госсекретарь Майк Помпео, объявляя о новых санкциях против сирийских чиновников, возложил вину на Россию, которая вместе с Ираном поддержала Асада в его кровавом стремлении подавить повстанцев.

«Мы полагаем, что Россия убила десятки турецких военнослужащих в ходе своей военной операции», – заявил Помпео журналистам без указания на конкретный инцидент.

«Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Турцию и будем рассматривать дополнительные меры для поддержки Турции», – сказал он.

Многие аналитики сомневаются, что истощенные ВВС Асада могли нанести эффективный удар по турецким войскам, однако до настоящего момента США воздерживались от обвинений в адрес России, учитывая официальные заявления Анкары.

После этих убийств Турция в качестве возмездия уничтожила десятки военнослужащих сирийского правительства, но президент Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Москву, чтобы заключить соглашение о прекращении огня со своим коллегой Владимиром Путиным, которое включает совместное российско-турецкое патрулирование.

Идлиб – последнее крупное поле битвы сил Асада с джихадистами и их союзниками среди повстанцев, которых поддерживает Турция.

Наступление, которое началось в декабре, вызвало новый гуманитарный кризис в жестокой девятилетней гражданской войне в Сирии, когда почти миллион человек были вынуждены бежать в разгар зимы.

Помпео возложил вину за гуманитарный кризис на Дамаск и его российских и иранских союзников.

«Силы режима Асада, которых поддерживают Россия и поддерживаемые Ираном силы, несут ответственность за продолжающиеся бомбардировки, в результате которых разрушаются школы и больницы, гибнет гражданское население, включая медиков и работников экстренных служб, которые рискуют своими жизнями, спасая других», – сказал он.

Помпео объявил о введении новых санкций против министра обороны Сирии Али Аюба, обвинив его в нарушении ранее достигнутого перемирия путем организации наступления.

«Его преднамеренные действия с декабря 2019 года помешали установлению режима прекращения огня в Сирии», – заявил Помпео.

Санкции предполагают, что любые активы Аюба в США подлежат заморозке, и США могут наказывать любого за финансовые трансакции с ним.

Представители США ранее указывали на гибель турецких солдат как на доказательство того, что Анкара должна проявлять осторожность при укреплении отношений с Россией.

Турция проигнорировала предупреждения альянса НАТО и была исключена из американской программы производства и закупок истребителей F-35 в связи с закупкой российских противоракетных комплексов С-400, хотя они пока не были активированы.