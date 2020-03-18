 

Эмма Стоун отменила свадьбу: чьи еще планы на торжество разрушил коронавирус

18.03.2020, 12:20, Разное

Переносятся фестивали, биеннале и балы. И если оставаться в стороне от светской жизни иногда полезно, то отменять собственную долгожданную свадьбу – попросту обидно. Сразу несколько звездных пар перенесли свои торжества из-за бушующей пандемии коронавируса. Так, по сообщениям Page Six, актриса Эмма Стоун и режиссер SNL Дэйв МакКери, которые объявили о помолвке в декабре, должны были сыграть свадьбу в минувшие выходные. Церемония была отменена, а новая дата – пока не назначена.

Эмма Стоун и Дэйв МакКери

Кэти Пэрри и Орландо Блум – еще одна пара, находившаяся в счастливом ожидании свадьбы. Однако в начале марта СМИ облетела грустная новость – влюбленные отменили торжество. 

Для свадебной церемонии в Японии на 150 гостей было все готово. Кэти была очень взволнована тем фактом, что пойдет к алтарю беременной. Они оба находились в приподнятом настроении, были рады, что все детали свадьбы наконец-то улажены. Но из-за коронавируса они решили пока отложить церемонию,

– рассказал инсайдер.

– сообщали инсайдеры.Кэти Перри и Орландо БлумВнучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о своей помолвке с бойфрендом Эдоардо Мопелли Моцци в сентябре прошлого года. Впрочем, уже скоро их счастливая подготовка к торжеству омрачилась другими новостями – отец Беатрис, принц Эндрю, оказался в центре сексуального скандала. Из-за этого Беатрис пришлось несколько раз корректировать планы, и, по последней информации, свадьба должна состояться 29 мая. Впрочем, в нынешней ситуации, когда монархия отменяет все запланированные встречи на апрель, шансы пройтись в белом платье к алтарю в мае у Беатрис не велики.Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли МоцциАктивно пишут сегодня СМИ и о срыве свадебных планов Натальи Водяновой с Антуаном Арно. Торжество было намечено на начало июня нынешнего года, и по слухам пара пригласила более 300 гостей в поместье в регионе Шампань. Вполне возможно, что влюбленные все-таки обменяются клятвами любви и верности в присутствии более узкого круга людей в камерной обстановке.Наталья Водянова и Антуан Арно



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