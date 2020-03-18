Ушел из жизни Эдуард Лимонов: реакция знаменитостей

18.03.2020, 12:20, Разное

Информацию российским СМИ сообщил друг Лимонова, депутат Сергей Шаргунов. По данным отдельных Telegram-каналов, в последние месяцы писатель боролся с онкологическим заболеванием, а 17 марта перенес две тяжелые операции, после которых уже не смог оправиться. Еще 13 марта он написал в своем Facebook, что подписал договор на публикацию новой книги под названием “Старик путешествует”, которая увидит свет уже без его участия:

Она уже написана. Права куплены издательством Individuum. Приходили молодые и красивые ребята, парень и девушка. Они мне понравились. Договор подписан вчера. Так что так.

Эдуард Лимонов родился 22 февраля 1943 года в городе Дзержинске Горьковской области. С 1967-го он жил в Москве и занимался поэзией и публицистикой, а в 1974-м эмигрировал в США. Об этом периоде он впоследствии и написал свой дебютный роман “Это я – Эдичка”, вмиг ставший рупором эпохи. На волне популярности этой книги Эдуард Вениаминович перебрался в Париж, где общался с Французской компартией и писал для левой прессы. В начале 90-х писатель вернулся в СССР и принимал активное участие в происходящем в стране перевороте. Он был лидером партии “Другая Россия”, инициировал “Марш несогласных” и параллельно писал книги – такие, как “Исчезновение варваров”, “Последние дни супермена”, “Седого графа сын побочный” и “Будет ласковый вождь”.

Эдуард Лимонов в молодости

Он был женат несколько раз: на художнице-экспрессионистке Анне Моисеевной Рубинштейн, на поэтессе Елене Щаповой, актрисе и модели Наталье Медведевой, Елизавете Блезе и наконец на актрисе Екатерине Волковой, от которой на 63 году жизни у Лимонова впервые появились дети. Они расстались в 2008 году, но все последние годы Волкова, воспитывающая его детей – 13-летнего Богдана и 11-летнюю дочь Александру – отзывалась о нем хорошо. В последние годы он был все так же активен и постоянно высказывался на актуальные темы в соцсетях. В своем большом интервью Юрию Дудю в августе 2018 года он сказал: “День, когда я умру, будет национальным трауром”.

По поводу этой трагической новости уже начали высказываться многие российские знаменитости. И одной из первых стала, конечно же, Екатерина Волкова:

После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют(((

Эдуард Лимонов и Екатерина Волкова

Ксения Собчак:

Мне вот никогда не было важно, “за красных” или “за белых” мой герой. Но всегда важно – он в “крупную клетку” или нет. Эдуард Лимонов – глыба. Как не относись. Когда вокруг песок и щебень, это особенно очевидно… RIP

Дмитрий Быков (из беседы с РБК):

Лимонов очень не любил писательниц и некрологов. Сам он в своих некрологах, собранных в “Книге мертвых”, писал о людях как о живых, не особо сообразуясь с фактом смерти. Смерть не должна у нас вызвать пиетета, и лучше всего, если мы продолжим относиться к Лимонову как к живому, сложному, великолепному, грандиозному и невыносимому.

Сергей Лукьяненко (из беседы с РБК):

По большому счету это последний писатель советской эпохи, прошедший эмиграцию, борьбу с советской властью и потом политическую борьбу уже в России. Это действительно был человек крайне разносторонний, значимый.

Анатолий Вассерман (из беседы с RT):

Многое из того, что он делал, представляется мне хотя и крайним по форме, но очень серьёзным по содержанию. Он ставил много вопросов, важных, но нерешённых. Сейчас в литературной среде такая неразбериха, что ясно одно: нынешние критерии оценки писателей долго не проживут.

Иван Охлобыстин:

Прощайте Эдуард Вениаминович! Я горжусь, что был знаком с Вами. Вам удалось то, что большинству не доступно – всегда оставаться с самим собой честным. Вечная Вам память!