Haval увеличил продажи в России

18.03.2020, 12:18, Новости дня

Китайская компания Haval в прошлом месяце увеличила объемы продаж своих машин на рынке России.

В свою очередь, представители данного бренда отчитались, что за указанный период времени местные дилеры смогли реализовать свыше 1,2 тысячи новых машин, тогда как этот показатель свидетельствует об увеличении в 2,3 раза. Всего с начала 2020 года общее количество проданной техники достигло 2,4 тысячи машин, что соответствует увеличению продаж в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом.

Местные покупатели с наибольшим интересом приобретают новые кроссоверы F7, которые в минувшем месяце выбрали 480 россиян. Вместе с тем на втором месте по популярности остается модель H6. Замыкает тройку лидеров известный купеобразный кроссовер F7x.