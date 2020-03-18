Гаджеты: На рынке появился смартфон OPPO Reno3 4G за 400 долларов

18.03.2020, 12:07, Новости дня

Новый смартфон OPPO Reno3 4G с сегодняшнего дня доступен для покупки по предварительному заказу.

Разработчики постарались сделать устройство максимально мощным, сохранив при этом ценник до 400 долларов. Новинка OPPO Reno3 4G получила фирменную оболочку ColorOS 7.0, основанную на базе Android 10. За производительность аппарата отвечает мощный процессор MediaTek Helio P90 с 8 гигабайтами оперативной памяти. Размер постоянной памяти устройства достигает 128 гигабайт.

В свою очередь, новая модель получила 6,4-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Также заявлено о внедрении основной камеры на 4 модуля с главным датчиком 64 мегапикселя. Длительная автономность смартфона OPPO Reno3 4G достигается усиленным аккумулятором на 4000 мАч.