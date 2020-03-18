 

В сети показали живые фотографии Redmi K30 Pro

18.03.2020, 12:18, Новости дня

Официальная премьера флагмана Redmi K30 Pro до сих пор не состоялась, однако пользователям уже доступны изображения данного аппарата.

В свою очередь, инсайдеры уверены в том, что показанное устройство является именно Redmi K30 Pro. Вместе с тем по фотографиям можно увидеть корпус нового флагманского смартфона как в шпионском чехле, так и без его использования. На тыльной стороне устройства установили круглый блок основной камеры с четырьмя объективами.

Передняя камера выполнена в виде выдвижного механизма, тогда как в верхней части аппарата предусмотрели привычный разъем для наушников. Ранее инсайдероы указывали, что новый флагманский смартфон Redmi K30 Pro получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 и мощную быструю зарядку на 33 Вт.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на строительство БелАЭС

11.02 / «Рособоронэкспорт» оценил влияние коронавируса на работу

14.02 / Одноклассники помогут родителям провести романтический вечер на День всех влюбленных

11.02 / Учительницу заподозрили в интимной связи с девятиклассником в Астрахани

20.02 / Силуанов назвал сроки снижения средней ставки по ипотеке до 8%

10.03 / Больше не достояние. В Конституции скорректируют поправку о детях

14.02 / Зеленский снова выиграл бы президентские выборы в Украине – результаты опроса

17.03 / Лидеры ЕС договорились о запрете на въезд для иностранцев

18.02 / На лайнере Diamond Princess число заразившихся коронавирусом выросло до 542

14.03 / Суд отпустил под личное обязательство двух участников конфликта с Сивохо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска