В сети показали живые фотографии Redmi K30 Pro

18.03.2020, 12:18, Новости дня

Официальная премьера флагмана Redmi K30 Pro до сих пор не состоялась, однако пользователям уже доступны изображения данного аппарата.

В свою очередь, инсайдеры уверены в том, что показанное устройство является именно Redmi K30 Pro. Вместе с тем по фотографиям можно увидеть корпус нового флагманского смартфона как в шпионском чехле, так и без его использования. На тыльной стороне устройства установили круглый блок основной камеры с четырьмя объективами.

Передняя камера выполнена в виде выдвижного механизма, тогда как в верхней части аппарата предусмотрели привычный разъем для наушников. Ранее инсайдероы указывали, что новый флагманский смартфон Redmi K30 Pro получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 и мощную быструю зарядку на 33 Вт.