Дипломаты ЕС заявили, что Россия распространяет фейки о коронавирусе на нескольких европейских языках

18.03.2020, 12:17, Новости дня

Прокремлевские аккаунты в соцсетях и российские прокремлевские медиа ведут “кампанию по дезинформации” на нескольких языках стран ЕС и пытаются нагнетать “сомнение, панику и страх” и подорвать доверие общества к системам здравоохранения стран ЕС. Об этом заявила Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS), которая совмещает в ЕС функции внешнеполитического ведомства и реализует общую для Союза политику безопасности и обороны. Ее доклад цитирует газета The Financial Times.

По данным ведомства, с 22 января по 10 марта в Евросоюзе было выявлено почти 80 примеров дезинформации о заболевании COVID-19, как от частных аккаунтов, так и от аккаунтов пророссийских организаций.

Эксперты EEAS подчеркивают, что в кампании были задействованы фейковые аккаунты, которые ранее распространяли ложные сообщения о ситуации в Сирии и протестах “желтых жилетов” во Франции.

Пользователи этих аккаунтов публикуют фейковые новости на английском, немецком, испанском, итальянском и французском языках. В Италии аккаунты задавали гражданам страны вопросы: смогут ли итальянские и местные органы власти справиться с кризисом в области здравоохранения и нехваткой оборудования в больницах. Испанские аккаунты в свою очередь подчеркивали, что в отличие от местных властей, Россия и лично президент Владимир Путин справляются со вспышкой коронавируса в своей стране.

Помимо соцсетей, в кампании задействовались и пророссийские новостные ресурсы:

Один новостной сайт с молдавским URL и сообщениями на русском языке 4 марта предположил, что вспышка коронавируса была “ложью”.

В Армении местная служба российского государственного информационного агентства “Спутник” процитировала “эксперта”, который заявил, что вспышка вируса не была случайностью. По его словам, она была создана секретными элитами, такими как ЦРУ, мировое правительство или американо-венгерский миллиардер Джордж Сорос для создания нового экономического кризиса и контроля за умами людей.

При этом в других прокремлевских СМИ предполагалось, что пандемия “менее вредна, чем сезонный грипп”.

“Кампания была призвана усугубить замешательство, панику и страх, а также предотвратить доступ людей к надежной информации о коронавирусе и предпринимаемых мерах общественной безопасности, – цитирует доклад Financial Times. – Это часть более широкой стратегии, которую использует Кремль: она заключается в попытке подорвать европейские общества изнутри, используя существующие уязвимости и противоречия. При этом прокремлевские агентства по дезинформации не пытаются “продать идею”, а скорее сбивают с толку аудиторию, в то время как журналисты из авторитетных новостных агентств тщательно проверяют и перепроверяют источники и данные”.

По мнению экспертов EEAS, целью кампании было “усугубить кризис в сфере здравоохранения в западных странах”, в частности “подорвать общественное доверие к национальным системам здравоохранения” и тем самым “помешать эффективному ответу на вспышку” заболевания.

По состоянию на утро 18 марта в мире коронавирусом были инфицированы более 187 тысяч человек, число умерших от него составило более 7800 человек.