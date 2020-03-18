Сотруднику ярославской ИК-1 отменили приговор по делу о пытках. Ранее он получил 3,5 года колонии

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18.03.2020, 12:17, Новости дня

Ярославский областной суд отменил приговор бывшему инспектору отдела безопасности ИК-1, 26-летнему Максиму Яблокову, который получил 3,5 года колонии общего режима по делу о пытках заключенного Евгения Макарова, сообщила “МБХ медиа” адвокат “Общественного вердикта” Ирина Бирюкова.

“Почему приговор отменили, мы не знаем, потому что огласили только резолютивную часть определения. Это было неожиданно даже для адвоката подсудимого и для самого подсудимого. Они просили просто смягчить приговор, а суд решил отменить приговор и направить и дело на новое рассмотрение”, – сказала она.

Заволжский районный суд Ярославля приговорил Максима Яблокова к трем с половиной годам лишения свободы 17 января. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (пункты “а”, “б” части 3 статьи 286 УК) из-за избиения осужденного Хасдина Муртазалиева. Яблокова также обвиняют в пытках другого заключенного ИК-1, Евгения Макарова, но материалы по второму уголовному делу на тот момент не были переданы в суд.

Ранее другой сотрудник колонии №1, Сергей Ефремов, получил четыре года лишения свободы по тому же делу об избиении Макарова и был лишен звания капитана. Яблокова суд лишать звания не стал, но запретил занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий на три года.

 

В 2018 году фонд “Общественный вердикт” передал журналистам записи с нательных видеорегистраторов в колонии. На одном видео, снятом в декабре 2016 года, конвоиры избивали Макарова, на другом – нескольких других заключенных избивали дубинками в коридоре. Видео опубликовала “Новая газета”, после этого в ярославской колонии провели проверку и возбудили несколько уголовных дел.

Макаров и до публикации видео заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников колонии, но Следственный комитет завел уголовное дело лишь после обнародования видео в 2018 году.

Яблоков сразу признал вину в избиениях, заключил сделку со следствием и дал показания против коллег. Он утверждает, что приказ об избиении новоприбывших осужденных получил от замначальника ИК-1 Игита Михайлова.

 



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