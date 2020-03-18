В Джибути зафиксирован первый случай коронавируса
18.03.2020, 12:16, Новости дня
Первый случай заболевания, вызванного коронавирусом, зафиксирован в Джибути.
По его сведениям, инфицированный является испанцем, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».
Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 тыс. 112 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 7 тыс. 426.
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