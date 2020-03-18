Названо число российских туристов за рубежом

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18.03.2020, 12:16, Новости дня

Ростуризм призвал всех туристов, находящихся за рубежом связаться и поддерживать связь с консульствами и туроператорами.

По оценкам ведомства, в настоящее время в мире находятся около 100 тыс. организованных туристов из России, передает РИА «Новости». 

«Ростуризм настоятельно рекомендует всем российским туристам, включая организованных, в обязательном порядке заявить о себе в консульства и посольства МИД РФ на территории этих стран, держать постоянную связь с туроператорами и авиакомпаниями для определения вариантов возврата в Россию», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что организованные туристы вернутся в Россию либо в соответствии с ранее выписанными билетами, либо туроператор предложит в случае наличия такой возможности, альтернативные варианты вылета.

Отмечается, что большинство организованных туристов находится в странах Карибского бассейна и Юго-восточной Азии, а также в Турции.

В ведомстве отметили, что россияне обращаются в Ростуризм для решения проблем с возвращением в Россию, подобные ситуации решаются в индивидуальном порядке при взаимодействии с другими ведомствами. 

Во вторник стало известно, что в Черногории, которая закрыта для авиарейсов из-за коронавируса, остались более 1 тыс. пассажиров российского лоукостера «Победа».

Также сообщилось, что россияне застряли на Филиппинах после отмены перелетов из-за коронавируса. 



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