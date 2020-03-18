 

Памфилова высказалась о голосовании по Конституции при ухудшении ситуации с коронавирусом

18.03.2020, 12:16, Новости дня

Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, никто не будет проводить голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова сообщила на заседании ЦИК, что «ни в каких условиях развернутой пандемии никто не собирается проводить голосование, но поскольку вооружен – предупрежден, и все мы настроены на профилактические меры», передает РИА «Новости».

«Слава Богу, наши ведомства работают очень эффективно, в отличие от, можете сравнить, что творится в ряде стран. Мы должны быть полностью готовы, чтобы полностью работать в тех условиях, в которых будут эти меры профилактики очень эффективны», – добавила она.

Отмечается, что ЦИК провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и врачей-вирусологов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, только если мероприятия подобного рода позволит проводить эпидемиологическая ситуация.



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