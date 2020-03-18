Из-за коронавируса Саудовская Аравия созывает саммит G20 в онлайн-режиме

18.03.2020, 12:15, Новости дня

17 марта председательствующая в “Большой двадцатке” Саудовская Аравия объявила о созыве на следующей неделе саммита G20, который планируют посвятить ситуации с коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте организации.

Темой саммита заявлена выработка “скоординированного ответа на пандемию COVID-19 и ее экономические последствия”. Речь идет о защите людей и глобальной экономики.

“G20 будет действовать наряду с международными организациями любым способом, который посчитает необходимым для смягчения воздействия пандемии. …Саммит будет опираться на текущие усилия министров финансов G20 и управляющих центробанков, старших должностных лиц здравоохранения, торговли и иностранных дел для дальнейшей разработки точных требований и необходимых действий”, – сказано в документе.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на вечер 17 марта в мире коронавирусной инфекцией уже заразились 184 976 человек в 159 странах. Число летальных случаев достигло 7529.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.