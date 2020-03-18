 

Медики назвали главные мифы об иммунной системе

18.03.2020, 12:09, Разное

Витамины не рекомендуется выбирать для лечения самостоятельно, а лучше всего проконсультироваться с врачом, очень полезна также регулярная профилактика. Иностранные врачи назвали главные мифы, касающиеся функционирования иммунной системы.
Многие люди уверены, что могут не использовать вакцинацию, потому как их организм достаточно силен сам по себе против опасных микроорганизмов. Дело в том, что для создания крепкого иммунитета нужно для начала заболеть. Все может пройти спокойно или перерасти в существенное заболевание. Лица, которые не хотят идти на вакцинацию, подвергают риску не привитых граждан, в том числе и с аутоиммунными болезнями или онкологией.

Определенные люди считают, что употребление витаминов в немалом объеме сможет защитить их от всех заболеваний, но в этом случае очень полезна регулярная профилактика. Не рекомендуется покупать добавки самостоятельно, лучше воспользоваться услугами медиков по данному вопросу.

Имеется гипотеза, что иммунная система действует на горло, нос и горло, но такое предположение неверное, так как она оказывает влияние все тело, включая кишечник и кровеносную систему. Опасные микробы хорошо взаимодействуют с иммунной системой методом прямого обмена, к примеру, с формированием антител для противодействия болезням, поэтому мало приема только одного витамина C. Человек обязан убедиться в здоровье кишечника, а этому способствует полезная и здоровая пища.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Лера Кудрявцева откровенно рассказала о проблеме беременности и сожителе-тиране

21.02 / Мария Захарова назвала Украину «средневековой Европой» из-за инцидента с эвакуированными из Уханя гражданами

23.02 / Дочь Анастасии Заворотнюк помолилась за здоровье матери в Ватикане

25.02 / В новом обращении принца Гарри и Меган Маркл увидели серьезное оскорбление королевы Елизаветы II

20.02 / Японские инженеры признали превосходство электрокара Tesla Model 3

04.02 / В России предложили выгонять музыкантов из поездов

13.03 / Мнение: От благодарного народа свободной России

19.02 / В России хотят запретить музыку и видео в транспорте

15.03 / Мнение: Когда слишком много правды…

14.02 / Мнение: Наев не тонет, продолжая карьерный рост

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска