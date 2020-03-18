Медики назвали главные мифы об иммунной системе

18.03.2020, 12:09, Разное

Витамины не рекомендуется выбирать для лечения самостоятельно, а лучше всего проконсультироваться с врачом, очень полезна также регулярная профилактика. Иностранные врачи назвали главные мифы, касающиеся функционирования иммунной системы.

Многие люди уверены, что могут не использовать вакцинацию, потому как их организм достаточно силен сам по себе против опасных микроорганизмов. Дело в том, что для создания крепкого иммунитета нужно для начала заболеть. Все может пройти спокойно или перерасти в существенное заболевание. Лица, которые не хотят идти на вакцинацию, подвергают риску не привитых граждан, в том числе и с аутоиммунными болезнями или онкологией.

Определенные люди считают, что употребление витаминов в немалом объеме сможет защитить их от всех заболеваний, но в этом случае очень полезна регулярная профилактика. Не рекомендуется покупать добавки самостоятельно, лучше воспользоваться услугами медиков по данному вопросу.

Имеется гипотеза, что иммунная система действует на горло, нос и горло, но такое предположение неверное, так как она оказывает влияние все тело, включая кишечник и кровеносную систему. Опасные микробы хорошо взаимодействуют с иммунной системой методом прямого обмена, к примеру, с формированием антител для противодействия болезням, поэтому мало приема только одного витамина C. Человек обязан убедиться в здоровье кишечника, а этому способствует полезная и здоровая пища.