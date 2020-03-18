 

В США представили обновленный седан Hyundai Elantra

18.03.2020, 12:09, Разное

В Голливуде прошла премьера седьмой версии седана Hyundai Elantra. У машины новая платформа, увеличенные габариты и наклоненные задние стойки.
Впервые в своей истории Hyundai Elantra стала гибридной. Под капотом автомобиля находится бензиновый агрегат на 1,6 литра и электродвигатель, который способен генерировать 141 л. с.. Данный агрегат питается энергией от аккумулятора объемом 1,32 кВт/ч. Гибридный седан со шестиступенчатой роботизированной системой тратит 4,7 литров горючего на сотню километров пробега.

Существенно изменился экстерьер Hyundai Elantra. У транспортного средства иная фирменная стилистика Parametric Dynamics с тремя линиями по сторонам, объединенными в одной точке, а также острые грани. Радиаторная решетка занимает почти всю переднюю часть. У автомобиля увеличилась колесная база, теперь она составляет 2 720 мм, а в ширину машина стала больше на 25 мм, в длину — на 56 мм.

В салоне седана располагаются два дисплея по 10,25 дюймов под общим стеклом. Один из них отводится под виртуальную приборную панель, второй под мультимедиа. Между тем, такая комплектация предусматривается только для топ-моделей, а более упрощенные вариации будут оснащены 8-дюймовым дисплеем. Перечень оборудования должен порадовать будущих владельцев Elantra. В него входят механизм автоторможения с опцией распознавания пешеходов, интеллектуальное управление светом, мониторинг состояния водителя, система удержания транспортного средства в полосе с подруливанием в автоматическом режиме.

Начало сборки Hyundai Elantra запланировано на нынешнюю осень, а продажи начнутся в Штатах под конец 2020 года. Прежняя модификация в РФ стоит 1,07 млн рублей.



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