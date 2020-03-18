 

Помирились: Джиган вымаливает прощение у Самойловой примерным поведением

18.03.2020, 12:09, Разное

В последние недели многие стали обсуждать разлад в семье рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой. Тем не менее, в последнем видео исполнитель показал, каким образом он просит прощения у возлюбленной.
После появившихся слухов о скандале в семье модель призвала поклонников не нагнетать панику, а также добавила, что она не будет разводиться с мужем или лишать его родительских прав. Джиган после возвращения в семью решил показать семейную идиллию: он начал ухаживать за супругой и предложил ей кофе.

Впрочем, реакцию Самойловой рэпер показывать не стал, так как закончил съемку ролика на самом интересном фрагменте. Поклонники же считают, что в семье знаменитостей всё постепенно налаживается.



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