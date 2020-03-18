Подозреваемого в убийстве жены в суде задержали

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18.03.2020, 12:08, Новости дня

Задержан подозреваемый в убийстве собственной супруги в здании суда в Первоуральске.

Инцидент произошел 18 марта около 10-11 часов утра на входе в судебный участок №8, пишет РЕН-ТВ.

По данным канала, 36-летний мужчина и его 20-летняя супруга пришли на судебное разбирательство по ее заявлению о побоях. Мужчина ударил ножом жену и двух судебных приставов и скрылся с места происшествия, говорится в сообщении.

Девушка погибла, у пострадавших приставов ­– резаные раны рук. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй – отправлен в травмпункт на обработку ран.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц», передает ТАСС. Там отметили, что вторым пострадавшим по делу является обычным гражданином, а не приставом, оба пытались остановить злоумышленника.

«Фигурант установлен и задержан по горячим следам. В ближайшее время следствие СК намерено предъявить задержанному соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в ведомстве, информирует РИА «Новости».

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых пояснил, что подозреваемого задержали в подъезде жилого дома, в котором проживает его мать.

В январе в Кузбассе мужчина застрелил пристава в мировом суде.



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