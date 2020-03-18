 

Камеры видеонаблюдения в Москве выявили более 200 нарушивших режим самоизоляции

18.03.2020, 12:08, Новости дня

Камеры системы «Безопасный город» в Москве выявили более 200 граждан, нарушивших режим самоизоляции в связи с коронавирусом, сообщил на заседании в Мосгордуме глава ГУ МВД по столице Олег Баранов.

«Данная система («Безопасный город») показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения», – передает ТАСС слова Баранова.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как правильно соблюдать режим самоизоляции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / УЕФА отменил рукопожатие перед матчами из-за коронавируса

23.02 / Полиция проверяет информацию о возможных провокаторах в Новых Санжарах – советник главы МВД

26.02 / Суд перевел под домашний арест обвиняемого по делу Голунова полицейского, давшего показания на своего начальника

03.02 / Польша заявила о «победе в историческом споре» с Россией

10.03 / В Италии из-за мер по сдерживанию коронавируса вспыхнули тюремные бунты, шесть человек погибли

12.02 / Боевики планируют из тяжелой артиллерии обстрелять населенные пункты на оккупированной территории – штаб ООС

10.02 / Прилетевший из Китая уфимец пошел сдавать анализы: медики разбежались по кабинетам

15.03 / В десятках городах России проходят экологические акции

11.03 / Паралимпиец Бурлаков рассказал о важности экологической поправки к Конституции

12.03 / ФСБ раскрыла крупную банду подпольных оружейников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска