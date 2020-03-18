ЦОДД рассказал, сколько в Москве камер-муляжей

18.03.2020, 12:01, Новости дня

Всего сейчас в столице около 2 тысяч камер фотофиксации, муляжей среди них менее 5 процентов. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения, начальник ситуационного центра Александр Евсин.

Он считает, что практика муляжей себя оправдала, так как водитель не знает, где действующая камера, а где нет. Кроме того, их постоянно меняют местами. И там, что вчера был муляж, на следующий день может висеть настоящая камера.

"Если на одном месте долго висит муляж, то люди начинают догадываться, их не штрафуют, и поэтому перестают учитывать это в своем поведении", — цитирует Евсина РИА Новости.

При этом, по его словам, от муляжей постепенно отказываются.