Из-за коронавируса московские кафе меняют правила обслуживания

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18.03.2020, 12:01, Новости дня

Из-за угрозы распространения коронавируса московские рестораны внесли коррективы в свою работу. Некоторые заведения временно отказались от приема гостей и занимаются только доставкой еды. Ну, а те кафе и закусочные, которые решили не закрываться, ради безопасности посетителей меняют правила обслуживания.

Рестораторы уже сейчас отмечают значительное снижение количества посетителей из-за опасений москвичей заразиться коронавирусом, посещая общественные места. Специально для безопасности посетителей кафе и ресторанов Министерство промышленности разработало особые правила, которые с 18 марта должны соблюдаться в заведениях общепита. Главное требование — посетители не должны сидеть вплотную. Для этого изменяют расстановку столов, чтоб гости кафе находились как минимум в метре друг от друга.

"В отношении персонала ввели дополнительные защитные средства — они используют маски, при приходе в ресторан измеряют температуру", — говорит Андрей Боровский, операционный директор сети ресторанов.

Кроме того, и это правило уже действует не первый день, прежде чем посетителя ресторана пригласят к столу, нужно будет обязательно вымыть руки с мылом и обработать их антисептиком. Гостей с признаками респираторных заболеваний просто не пускают в ресторан. А людям старше 60 лет рекомендуют воздержаться от посещения заведений общественного питания. Тщательная санитарная обработка залов кафе обязательна.

Сейчас в рестораны приходят в основном постоянные посетители, прибыль упала в несколько раз. Поэтому ассоциация рестораторов направила письмо в правительство с просьбой принять меры по поддержке бизнеса.

Некоторые рестораны уже сейчас перешли на формат исключительно доставки еды. Рост числа заказов на дом составил больше чем 20 процентов. И специалисты прогнозируют, что в ближайшее время количество заказов на доставку будет только расти. Поэтому рестораны расширяют штат курьеров, а также вводят специальную услугу "бесконтактной доставки", когда заказ оставляют у дверей, не подвергая тем самым ни курьера, ни клиента опасности заразиться.

Текст:

"Вести-Москва"



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