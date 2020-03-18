При пожаре под Москвой погиб подросток

18.03.2020, 11:54, Разное

17 марта в городе Электросталь Московской области произошел пожар: огонь охватил квартиру. В помещении находились женщина с двумя малолетними детьми и ее 17-летний брат.

Как сообщает сайт “Подмосковье сегодня”, матери удалось передать детей соседям через балкон, после чего ее эвакуировали пожарные. Ее брат не смог выбраться из загоревшейся квартиры и погиб.

Женщину с детьми доставили в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.