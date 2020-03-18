Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать в Британии

18.03.2020, 11:53, Новости дня

Ольга Куриленко, которая заразилась коронавирусом, рассказала, почему находится не в больнице.

По словам актрисы, сейчас больницы переполнены, поэтому госпитализируют только тех, кто находится в критическом состоянии.

«Мне сказали, что, если станет хуже, звонить опять в скорую», – написала она в Instagram.

В больнице, куда ее привезли с температурой выше 39 градусов, ей сделали тест: взяли мазок в горле. Куриленко отметила, что вирус может быть где угодно, в том числе и на поверхностях.

«Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки», – предположила актриса.

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Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 16 Мар 2020 в 10:46 PDT

В понедельник украинская и французская актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», сообщила, что заразилась новым коронавирусом.