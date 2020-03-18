Названы победители конкурса «Лидеры России» по двум специализациям

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18.03.2020, 11:53, Новости дня

Объявлены имена 30 победителей специализации «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщил руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Десять человек представляют Москву, по два – Санкт-Петербург, Ростовскую и Свердловскую области, а также по одному человеку – Курскую, Вологодскую, Кировскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Амурскую, Томскую, Оренбургскую области, Приморский, Красноярский, Хабаровский, Пермский края, Республики Мордовия и Кабардино-Балкария. Из них 10 человек примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В полуфинале специализации «Наука» приняли участие 214 конкурсантов из 52 регионов России. 

Все 30 победителей специализации получат наставников из числа авторитетных представителей научного сообщества, а 10 из них продолжат борьбу в суперфинале конкурса «Лидеры России».

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко рассказал о планах встретиться с участниками конкурса в будущем. 

«Я очень надеюсь, что мы встретимся еще не раз – надеюсь, нам удастся поработать вместе. Управленческий потенциал российских науки и образования прирастет этими победителями. Ждем в скором времени конкретных успехов и проектов участников», – подчеркнул он.

В свою очередь министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил кадровый дефицит в сфере образования и науки. 

«В научных институтах большая потребность в молодых и амбициозных лидерах, которые готовы запустить яркие проекты. Если в вашем городе нет университета или лаборатории мирового уровня – вам надо их создать. Лидеры РФ не должны искать легких путей, а должны быть примером», – отметил он.

По словам Комиссарова, интересы конкурсантов не ограничиваются только наукой. 

«Среди них есть и мастера спорта, и многодетные родители. У одного конкурсанта – семеро детей, у двух участниц по четверо детей. Но есть и уникальный случай для нашего конкурса. Анастасия Дегтярева участвовала в полуфинале конкурса «Лидеры России» в ЦФО чуть меньше месяца назад на девятом месяце беременности. В начале марта она родила четвертого ребенка и сейчас участвует в очных соревнованиях специализации «Наука». А ее муж – Михаил Мартыненков – сегодня стал финалистом специализации «Финансы и технологии». Мы гордимся наши конкурсантами!», – сообщил руководитель конкурса.

Также были названы победители специализации «Финансы и технологии». 

Среди 30 победителей специализации 20 конкурсантов представляют ЦФО, еще 3 – ПФО, СЗФО – 1, ЮФО – 2, ДФО – 1, УФО – 2, СКФО – 1.

В полуфинале конкурса «Лидеры РФ 2020» по специализации «Финансы и технологии» приняли участие 198 участников из 47 регионов России.

«Этот трек был экспериментом, который удался. Мы смогли собрать вместе людей, обладающих как глубокими финансовыми знаниями, так и владеющих технологиями, хорошо понимающих тренды современного мира», – отметил Комиссаров.

Запуск специализации «Финансы и технологии» обусловлен задачей цифровизации банковских услуг на всей территории страны. Среди участников конкурса отобраны управленцы, способные стать лидерами цифровой трансформации. Большинство из них – представители банков, финансовых организаций и компаний, связанных с информационными технологиями. 

Ранее были названы победители специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры РФ 2020».



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