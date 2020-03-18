 

В Совфеде заявили о шантаже РФ со стороны Черногории

18.03.2020, 11:53, Новости дня

«Это шантаж. Черногория по сути взяла российских туристов в заложники», – сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал сообщения о том, что Черногория разрешит Москве эвакуировать около тысячи россиян из страны только в том случае, если РФ доставит 50 граждан Черногории в Тиват без билетов.

«Мы наблюдаем шантаж со стороны правительства Черногории. Других слов я подобрать не могу. Боюсь, ради интересов наших граждан РФ придется выполнить поставленное Черногорией условие», – предположил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его мнению, Черногория, исходя из экономических соображений, довела ситуацию до того, что граждане РФ не могут выехать обратно на родину. «Это попытка максимально заработать на беде. Они и нас подставляют таким образом. Потому я не исключаю, что они будут нас шантажировать дальше», – отметил сенатор.

«Но, думаю, в ближайшее время этот вопрос будет разрешен. Нам удастся эвакуировать своих граждан из Черногории в связи со сложившейся ситуацией», – уверен Клинцевич.

Напомним, лоукостер «Победа» не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около 1 тысячи граждан РФ из Тивата. Источник, близкий к российским авиавластям, сообщил, что Черногория выдвинула требование для выдачи соответствующего разрешения.

По его словам, Черногория готова выпустить россиян, у которых есть билеты на рейсы российских авикомпаний, со своей территории, «только если будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

Ранее во вторник стало известно, что в Черногории, которая закрыта для авиарейсов из-за коронавируса, остались более 1 тыс. пассажиров российского лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»).



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