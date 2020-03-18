 

Поход кораблей ТОФ на Филиппины оказался под угрозой отмены из-за коронавируса

18.03.2020, 11:48, Новости дня

Поход группы кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) на Филиппины для участия в международном военно-морском параде, который запланирован в этой стране в мае, может быть отменен из-за пандемии коронавируса, сообщил источник в Минобороны.

«Вопрос о целесообразности направления группы кораблей ТОФ на Филиппины, скорее всего, будет решен негативно из-за ситуации с коронавирусом в регионе. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни», – сообщил источник ТАСС.

В пресс-службе ТОФ не стали комментировать предоставленную источником информацию.

На Филиппинах, по данным на 17 марта, зафиксировано 187 случаев заражения коронавирусом. Филиппинский лидер Родриго Дутерте объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране.

В конце февраля источник в силовых структурах Приморья сообщил, что группа кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), в том числе подводная лодка, в мае этого года примет участие в военно-морском параде на Филиппинах.



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