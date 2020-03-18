Завершено расследование дела историка Соколова

18.03.2020, 11:48, Новости дня

Главное следственное управление СК завершило расследование в отношении историка Олега Соколова, информирует Следственный комитет.

«По данным следствия, Олег Соколов совершил убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко. В ходе следствия он признал свою вину», – сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Историк застрелил 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в любовных отношениях. Труп он расчленил, пытался от него избавиться, выбросив останки в реку, однако был задержан с поличным.

Соколов признался в убийстве и согласился с арестом. Экспертиза признала его вменяемым.