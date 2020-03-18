 

Завершено расследование дела историка Соколова

18.03.2020, 11:48, Новости дня

Главное следственное управление СК завершило расследование в отношении историка Олега Соколова, информирует Следственный комитет.

«По данным следствия, Олег Соколов совершил убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко. В ходе следствия он признал свою вину», – сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Историк застрелил 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в любовных отношениях. Труп он расчленил, пытался от него избавиться, выбросив останки в реку, однако был задержан с поличным.

Соколов признался в убийстве и согласился с арестом. Экспертиза признала его вменяемым.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Медиахолдинги подписали меморандум о борьбе с мошенничеством в социальной рекламе

20.02 / Экс-помощницу Дворковича обвинили во взяточничестве

27.02 / Лига чемпионов. “Манчестер Сити” победил “Реал”, “Ювентус” уступил “Лиону”

16.02 / В мире: Зеленский заманивает крымчан в город-призрак

06.03 / Российских чиновников заставили купить лекарство за 20 млн рублей для больной девочки

03.02 / Деловая активность в промышленности США выросла после 2 месяцев спада

04.03 / Флагман Samsung Galaxy S20 Ultra стал снимать лучше после обновления

15.03 / Трамп упрекнул главу ФРС США в принятии неверных решений

19.02 / Российские водители стали на 20% законопослушнее

16.02 / СК начал проверку смерти участницы конкурса по поеданию пирожных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска