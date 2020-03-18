Минспорта рекомендовало отменить и перенести все соревнования с 21 марта

18.03.2020, 11:30, Новости дня

Министерство спорта рекомендует отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения, информирует пресс-служба ведомства.

«Министерство спорта вводит дополнительные меры в целях предупреждения распространения коронавируса COVID-19. Минспорт РФ рекомендует общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории РФ начиная с 21 марта и до особого распоряжения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Минспорта.

«Органам исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта рекомендовано установить ограниченный режим работы организаций, осуществляющих спортивную подготовку детей. С 21 марта по 10 апреля 2020 года занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более 30 человек», – говорится в сообщении.

Между тем глава Федерации лыжных гонок РФ (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что чемпионат РФ по лыжным гонкам отменен из-за коронавируса. Изначально турнир должен был пройти с 28 марта по 5 апреля в Тюмени.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 тыс. 112 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 7 тыс. 426.