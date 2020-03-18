Названы самые популярные продукты во время коронавируса

18.03.2020, 11:30, Разное

Советом экспертов Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» было проведено расследование, в ходе которого были выяснены продукты, являющиеся наиболее популярными у граждан во время пандемии коронавируса.

По данным Live24.ru, в магазине россияне, в первую очередь, закупаются крупами, преимущественно гречкой, рисом и пшеном. Однако не стоит забывать, что у данных продуктов имеется срок годности, который может уменьшиться, если неправильно их хранить. К примеру, максимальный срок хранения пшена составляет 9 месяцев.

«Влажность в помещении, где хранятся продукты, не должна быть выше 13%. Если данное условие не соблюдается, то крупы можно приобретать только для немедленного употребления», – отметили специалисты.

Также особой популярностью пользуются у граждан консервы, у которых срок годности может достигать 5 лет.

«Основная проблема, с которой граждане могут столкнуться, – это ботулизм, весьма опасное токсикоинфекционное заболевание, которое характеризуется поражением нервной системы», – заявили эксперты.

Одним из самых долговечных продуктов были признаны макароны, однако их необходимо хранить в темном помещении с постоянной температурой. В противном случае срок годности данного продукта может уменьшиться. Для длительного хранения также можно приобретать чай (3 года), кофе (5 лет), сахар (8 лет) и соль (10 лет).

Если же срок годности продукта уже истек, то необходимо внимательно осмотреть его внешний вид. В крупах не должно наблюдаться никакой живности, макароны по вкусу не должны быть сухими, а консервные банки – вздутыми. В «Росконтроле» отмечают, что лучшим решением все же будет избавиться от просроченных продуктов.