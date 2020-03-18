Роскосмос рассекретил документы о первом выходе человека в космос

18.03.2020, 11:30, Новости дня

Роскосмос опубликовал на сайте рассекреченные документы, рассказывающие о реализации программы первого в мире выхода человека в открытый космос.

18 марта 1965 года, впервые в мире советский летчик-космонавт Алексей Леонов покинул космический корабль и вышел в открытое космическое пространство. В специальном скафандре с автономной системой жизнеобеспечения он удалился от корабля на расстояние до пяти метров, провел комплекс исследований и наблюдений и благополучно вернулся назад.

«Документы хранят в себе зримые следы творцов отечественной ракетно-космической техники: подписи и пометки, сделанные руками главного конструктора ОКБ-1 (ныне – Ракетно-космическая корпорация «Энергия») Сергея Королёва, председателя государственной комиссии Георгия Тюлина, представителей руководства страны и других выдающихся деятелей советской науки и промышленности», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.

В числе рассекреченных документов стенограмма послеполетных докладов командира корабля «Восход-2» Павла Беляева и летчика-космонавта Алексея Леонова, а также многочисленные аудио- и фотоматериалы.

Алексей Леонов скончался 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет.

Ранее Роскосмос опубликовал секретные документы о разработке корабля «Восход».