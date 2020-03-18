 

Специалисты перечислили изобретения с «величайшим дизайном современности»

18.03.2020, 11:30, Разное

Аналитики, представляющие издание Fortune, опубликовали рейтинг изобретений, обладающих «самым великим дизайном современности». Помимо флагманских смартфонов, в список также попали востребованные сервисы и даже космические корабли.
Как оказалось, лидером рейтинга стал первый iPhone, представленный Стивом Джобсом еще в 2007 году. По словам основателя корпорации Apple, устройство являлось смесью из iPod, телефона и коммуникатора, хотя специалисты не совсем согласились с тезисом, назвав его преуменьшенным. После своего дебюта более 12 лет назад девайс оказал весомое влияние на дальнейшее развитие сегмента смартфонов.

Более того, развитие линейки продолжается стремительно даже в 2020 году: на данный момент реализовано свыше 2 миллиардов экземпляров iPhone. В списке оказались и не менее важные изобретения. Речь идёт о компьютере Macintosh, поисковой системе Google, плеере Walkman TPS-L2 от Sony, сервисе Uber, стриминговой площадке Netflix, LEGO, космическом корабле «Аполлон-11», а также Google Maps, Boeing 747, Tesla Model S и иных разработках с прогрессивным дизайном.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Мнение: Россия – Белоруссия. Опрос

13.02 / Флагманский смартфон Huawei P40 Pro показали на новых рендерах

04.02 / Xiaomi представила сверхбыстрое 100-ваттное зарядное устройство

03.02 / 50 оттенков розового: Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон и другие звезды в “барби-образах” на премии BAFTA

17.02 / Звезды балета Анна Тихомирова и Артем Овчаренко объявили о скором рождении второго ребенка на вечере Garrard

21.02 / В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с ложными ценниками в магазинах

06.02 / Кроссовер Hyundai Creta официально представили на Auto Expo 2020 в Индии

26.02 / Укреплять уважение к институту семьи в КЧР позволит новый знак отличия

08.03 / Личное: Молниеносная реакция семьи Заворотнюк

11.03 / Мнение: История о честной жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска