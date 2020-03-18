Специалисты перечислили изобретения с «величайшим дизайном современности»

18.03.2020, 11:30, Разное

Аналитики, представляющие издание Fortune, опубликовали рейтинг изобретений, обладающих «самым великим дизайном современности». Помимо флагманских смартфонов, в список также попали востребованные сервисы и даже космические корабли.

Как оказалось, лидером рейтинга стал первый iPhone, представленный Стивом Джобсом еще в 2007 году. По словам основателя корпорации Apple, устройство являлось смесью из iPod, телефона и коммуникатора, хотя специалисты не совсем согласились с тезисом, назвав его преуменьшенным. После своего дебюта более 12 лет назад девайс оказал весомое влияние на дальнейшее развитие сегмента смартфонов.

Более того, развитие линейки продолжается стремительно даже в 2020 году: на данный момент реализовано свыше 2 миллиардов экземпляров iPhone. В списке оказались и не менее важные изобретения. Речь идёт о компьютере Macintosh, поисковой системе Google, плеере Walkman TPS-L2 от Sony, сервисе Uber, стриминговой площадке Netflix, LEGO, космическом корабле «Аполлон-11», а также Google Maps, Boeing 747, Tesla Model S и иных разработках с прогрессивным дизайном.