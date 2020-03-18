Обозреватель Foreign Policy – если не ослабить санкционное давление на Иран, он пойдёт по пути КНДР

18.03.2020, 11:23, Новости дня

По мере того как положение Ирана становится всё более сложным и напряжённым, власти этой страны, похоже, начинают задумываться о том, чтобы выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, пишет обозреватель Foreign Policy Маса Рухи. По её мнению, если санкционное давление на Тегеран не будет ослаблено, то он вполне может избрать для себя путь Северной Кореи.



Reuters

По мере роста напряжённости вокруг Ирана руководство этой страны, похоже, начало подумывать о выходе из договорённостей о нераспространении ядерного оружия, пишет в своей статье для Foreign Policy научный сотрудник Международного института стратегических исследований Маса Рухи.

Недавняя кампания США по оказанию «максимального давления» на Иран подтолкнула обе стороны к серии острых шагов и ещё более острых ответных мер. С того момента, как американский лидер Дональд Трамп занял пост главы государства, его администрация надеялась на то, что Тегеран пойдёт на уступки по своей ядерной и ракетной программам, а также снизит активность в регионе.

Но вместо этого с каждым разом всё более вероятным становился сценарий, при котором Иран может избрать для себя в качестве наилучшего варианта путь Северной Кореи, то есть выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как напоминает автор, КНДР вышла из ДНЯО в 2003 году, а через 3 года провела свои первые ядерные испытания.

До недавних пор в Иране преобладала точка зрения, согласно которой отход от этих договорённостей приведёт к ещё большей дипломатической изоляции, к ужесточению санкций и даже к военному удару США по иранским ядерным объектам.

Следовательно, это будет контрпродуктивно в плане устремлений Ирана к региональному лидерству и к реинтеграции в международное сообщество.

Но последние события заставили Тегеран пересмотреть свои амбиции, поскольку они кажутся иранским властям всё более неправдоподобными. В прошлом году перспектива выхода из ДНЯО превратилась из радикальной идеи, бытовавшей среди сторонников жёсткой линии Ирана, в один из реальных вариантов политики, который, как ни удивительно, находит отклик у большей части иранского общества.

Иран по-прежнему утверждает, что он не стремится к созданию ядерного оружия. Но Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 3 марта заявило, что Тегеран с ноября 2019 года почти утроил свои запасы низкообогащённого урана, увеличив их до 1021 кг. Если Иран всё-таки решит пересечь черту, то в случае дополнительного обогащения этого количества будет достаточно для создания ядерной бомбы.

Правительство в Тегеране находится под огромным внутренним давлением со стороны общественности и радикальных фракций. Летом 2021 года на пост президента Ирана будет избран новый человек, который, скорее всего, будет сторонником жёсткой линии. Если не будет никакого существенного ослабления антииранских санкций, то новый президент попытается добиться для своей страны ядерного статуса, которого так жаждут его соотечественники.

«Поскольку будущее ядерной сделки вызывает сомнения, то европейцам, Китаю и РФ важно предпринять решительные действия по облегчению санкций, а также по дипломатической и экономической реинтеграции (Ирана. — ИноТВ). Такие действия и заверения могут снизить напряжённость, уменьшить вероятность военного нападения, а также замедлить сдвиг в иранской политике», — отмечает автор.

Серьёзный масштаб распространения COVID-19 в Иране даёт остающимся участникам ядерной сделки с Тегераном веские основания ослабить действующие против него санкции и помочь в таких гуманитарных сферах, как отправка медикаментов.

Подобный шаг стал бы демонстрацией благих намерений и дал бы иранцам возможность осознать преимущества дальнейшего пребывания в рамках международного сообщества. Это также могло бы заложить более позитивную основу для дипломатии и поощрить Иран за его сдержанность и за отказ пересекать красную черту в его ядерной деятельности.

«Крайне важно, чтобы Иран продолжал соблюдать требования Международного агентства по атомной энергии и оставался участником ДНЯО, чтобы держать дверь открытой для будущих соглашений и предотвратить реализацию худших сценариев, при которых либо разгорится война, либо Иран обзаведётся ядерным оружием», — подытоживает свою статью обозреватель Foreign Policy Маса Рухи.