Пушков ответил Помпео на обвинение РФ в гибели турецких солдат

18.03.2020, 11:16, Новости дня

«Это элемент геополитической борьбы. Никакого отношения к тому, что действительно произошло в Идлибе, слова Помпею не имеют. Он просто пытается поощрить Турцию к отходу от РФ и новому сближению с США», – сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя обвинения со стороны госсекретаря США Майка Помпео в адрес РФ в «убийстве десятков турецких военных» в Сирии.

«Заявление Помпео стоит рассматривать с точки зрения целей, которых добивается американская внешняя политика, а не с точки зрения истинности того, что говорит госсекретарь», – сказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Когда США убили Касема Сулеймани, Помпео заявил, что в Иране огромное количество людей поддержало это убийство, якобы понимая, что США – это силы добра», – добавил Пушков. По его словам, в этот момент весь Иран сотрясали антиамериканские демонстрации и митинги.

«Но это не помешало Помпео заявить то, что не соответствовало действительности. Ему нужно было найти формулу для оправдания этого действия, потому что убийство Сулеймани было подвергнуто очень большой критике и в самих США. Поэтому, когда Помпео что-то говорит, надо смотреть, почему он это сказал», – подчеркнул сенатор.

«Помпео пытается перетянуть Турцию обратно на сторону США. Американцы весьма нервно восприняли сближение Анкары и Москвы. Им крайне не нравится, что Путин и Эрдоган регулярно встречаются, обсуждают судьбу Сирии и налаживают крупные экономические проекты, такие как «Турецкий поток». Им не нравится, что Турция, как страна НАТО и ближайший союзник США, отходит в сторону России, закупает российское оружие, например, системы С-400, и так далее», – продолжил собеседник.

«Сейчас американская дипломатия увидела возможность перетянуть Турцию на свою сторону. Слова Помпео – это чистая спекуляция. Госсекретарь США прекрасно знает, что РФ не наносила удар по турецкой колонне. Но для того, чтобы спекулировать на этом, подыграть тем кругам в Турции, а они там достаточно сильны, которые выступают за более жесткую политику по отношению к РФ и новое сближение с США, Помпео делает такого рода заявления», – отметил Пушков.

«Таким образом, слова госсекретаря – это элемент геополитической борьбы за ориентацию Турции на мировой арене. Помпео просто пытается поощрить Турцию к отходу от РФ и сближению с США», – резюмировал сенатор.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что РФ виновна в «убийстве десятков турецких военных» в Сирии.

«Мы уверены, что РФ [несет ответственность за] убийство десятков турецких военных в ходе своих военных операций. Мы поддерживаем Турцию – нашего партнера по НАТО – и рассмотрим принятие дополнительных мер для того, чтобы оказать помощь Турции и положить конец насилию в [провинции] Идлиб и на остальной территории Сирии», – передает ТАСС слова Помпео.

Напомним, 6 марта в Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня. В субботу в Сирии начал работу совместный координационный центр по взаимодействию РФ и Турции.

Об этом договорились 5 марта в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

В субботу РФ и Турция начали первое совместное патрулирование на трассе в Идлибе.