Заслуженный учитель России Евгений Ямбург: Коронавирус не повлияет на подготовку к ЕГЭ

18.03.2020, 11:16, Новости дня

Школы могут организовать дистанционное обучение или давать задания для самостоятельной работы на дому, поэтому продление весенних каникул никак не отразится на результатах ЕГЭ, сообщил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в российских школах с 23 марта объявили трехнедельные каникулы. Также было принято решение перенести досрочную сдачу ЕГЭ на основной период.

«Я не думаю, что это может как-то повлиять на подготовку и результаты ЕГЭ. Многие школы оснащены компьютерами и различной техникой, так что вполне возможно дистанционно заниматься и давать задания. Думаю, ничего трагического в этом нет», – говорит Ямбург.

Заслуженный учитель объясняет, что дети всегда болели: если кто-то ломал ногу и не мог ходить в учебное заведение, с ним связывались, давали задания для самостоятельной работы на дому.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования столицы будут закрыты с 21 марта по 12 апреля. Такие меры были приняты с целью борьбы с распространением нового коронавируса.

По данным на 18 марта, в РФ зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пятеро пациентов выздоровели.