Захарова исключила возможность нарушения стабильности в Крыму

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18.03.2020, 11:16, Новости дня

Всевозможные попытки нарушить общественно-политическую стабильность в Крыму заведомо обречены на провал, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

«Попытки изолировать Крым продолжаются, однако следовать этому курсу нашим оппонентам становится все сложнее», – говорится в заявлении Захаровой о шестой годовщине воссоединения полуострова с Россией.

Она напомнила, что за 2019 год в Крыму и Севастополе состоялось более 70 значимых международных мероприятий, в том числе V Ялтинский международный экономический форум, который стал эффективной площадкой для демонстрации инвестиционных возможностей Крыма, передает РИА «Новости». 

«Прибывающие на полуостров многочисленные иностранные гости имеют возможность объективно оценить усилия федерального центра и региональных властей по повышению качества жизни крымчан, упрочению межконфессионального мира и защите прав национальных меньшинств», – добавили в дипведомстве.

Захарова добавила, что проводимые на полуострове соцопросы «убедительно подтверждают позитивную атмосферу межнациональных и межконфессиональных отношений». 

«На этом фоне любые попытки нарушить общественно-политическую стабильность в Крыму заведомо обречены на провал», – заключили в МИД.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал воссоединения полуострова с Россией в 2014 году образцом нравственный и справедливой политики.

В свою очередь вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что жители Крыма воспринимают воссоединение с Россией как свершившуюся сказку и подарок судьбы. 

Крым стал российским регионом шесть лет назад после референдума 18 марта, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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