Порноиндустрия оказалась под угрозой финансового краха из-за пандемии коронавируса

18.03.2020, 11:09, Разное

Пандемия коронавируса угрожает порнографической индустрии финансовым крахом. Профессиональная ассоциация американской порноиндустрии Free Speech Coalition рекомендует производителям фильмов для взрослых, несмотря на убытки, приостановить съемки картин хотя бы на две недели.

Представители ассоциации, просят канадские и американские студии завершить производство контента до 31 марта. К предупреждению особо внимательно посоветовали прислушаться актерам, которые не живут вместе, поскольку риск заражения коронавирусом на сегодняшний день крайне велик.

В случае остановки съемок без работы временно могут оказаться до 2000 актеров и актрис, снимающихся в фильмах для взрослых. Из-за такого решения порнографическая индустрия может понести колоссальные финансовые потери. Один из основателей компании Luster Production, известный под псевдонимом Fivestar, отметил, что теперь им придется выбирать между финансовым кризисом или проблемами в сфере здравоохранения.