Эксперты назвали полезные свойства одного пучка зелени

18.03.2020, 11:09, Разное

По словам зарубежных врачей, один пучок зелени обладает большим количеством положительных свойств. Укроп или петрушка обеспечивают стабильную работу пищеварительной системы.

Проведенные исследования показали ускорение процесса выведения токсинов и снятия отечности при добавлении в рацион петрушки, также этот вид зелени снижает уровень глюкозы в крови. Таким образом, вероятность появления сахарного диабета второго типа уменьшится. К слову, один пучок зелени имеет большее количество витамина С по сравнению с лимоном. Укроп обладает не меньшим количеством положительных свойств: он благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, снимая спазмы.

Укроп, равно как и петрушка с сельдереем, является хорошим средством при сильной головной боли. Что касается кинзы, её стоит употреблять без термической обработки для сохранения бактерицидного действия. Всего лишь один пучок зелени повышает стойкость иммунной системы, что крайне важно сейчас из-за пандемии коронавируса.