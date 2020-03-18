Samsung начала сборку чипов памяти eUFS 3.1

18.03.2020, 11:09, Разное

Южнокорейская корпорация Samsung начинает массовую сборку собственных 512 Гб чипов памяти eUFS 3.1 в целях удовлетворения увеличивающегося спроса со стороны индустрии смартфонов. Сейчас все больше фирм выпускают видеокамеры с 8K на флагманах.

Азиатский технологический бренд благодаря внедренному универсальному флэш-хранилищу 3.1 превзошел скорость записи 1 Тб/с для хранилища смартфона, став больше в три раза по сравнению с прежней модификацией eUFS 3.0. Новая версия южнокорейской компании при скорости записи больше 1200 Мб/с на 512 Гб имеет вдвое увеличенную скорость по сравнению с персональным компьютером на платформе SATA, и в десять раз больше скорости карты microSD UHS-I.

По словам представителей фирмы из Южной Кореи, мобильным гаджетам с eUFS 3.1 необходимо всего лишь полторы минуты, чтобы перенести 100 Гб информации. Новое хранилище может увеличить время загрузки программ и общее применение из-за более существенных показателей IOPS, которые наблюдаются при произвольных показателях записи и чтения. Вместе с модулями 512 Гб Samsung предложит также своим клиентам хранилище объемом 128 Гб и 256 Гб для премиальных смартфонов.